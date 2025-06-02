Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'e Bıçaklama Tehdidi: Şüpheli Tutuklandı

(EDİRNE) - Edirne'nin Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'i, bıçaklamakla tehdit eden kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz cumartesi günü Uzunköprü Cumhuriyet Parkı'nda ailesiyle vakit geçiren Belediye Başkanı Ediz Martin'in, yanına gelen Ş.Ç. isimli bir vatandaşın görüşme talebinde bulunmasıyla başladı.

Martin, Ş.Ç. ile görüştü. Ş.Ç, daha önce sosyal medyadan Başkan Martin'e mesaj attığını ancak yanıt alamadığını belirtti. Martin, yoğunluk nedeniyle mesajlara dönüş yapamadığını, ancak dilediği zaman kendisiyle makamında görüşebileceğini söyledi. Konuşma sırasında Başkan Martin'in eşinin yanlarına gelmesi üzerine Ş.Ç. masadan ayrıldı.

Ancak S.Ç. isimli vatandaş, 15-20 dakika sonra sosyal medyadan Başkan Martin'e bir mesaj gönderdi. Ş.Ç. mesajında, "Sen dua et ki ailen yanındaydı. Yanımda bıçağım vardı, sana takacaktım ama yapmadım. Bu iş burada bitmedi. Seninle daha sonra görüşeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Martin, polise şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ş.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.