Uzunköprü'de otomobil yayaya çarptı 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Uzunköprü'de otomobil yayaya çarptı 1 kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

23.04.2024 20:47
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Uzunköprü'de otomobil yayaya çarptı 1 kişi hayatını kaybetti

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Meriç Uzunköprü Yolu üzerinde bulunan Yağ Fabrikası önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Osman Kıranlar isimli vatandaşa, Meriç istikametinden Uzunköprü istikametine seyir halinde olan M.E Yönetimindeki 22 NK 717 Plakalı araç ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan yaya Osman Kıranlar'a olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Osman Kıranlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan Gözaltına alınan sürücü M.E ise Çıkartıldığı adli makamlarca ifadesi alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı örenildi.

Kaza ile ilgili bailatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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