Uzunköprü'de Şebeke Suyuna Yüzde 46 İndirim Yapıldı - Son Dakika
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Uzunköprü'de Şebeke Suyuna Yüzde 46 İndirim Yapıldı

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Edirne'nin Uzunköprü İlçe Belediye Başkanı Ediz Martin, seçim öncesi verdiği sözü tutarak şebeke suyunda yüzde 46 indirim yapıldığını açıkladı. Ayrıca toplu ulaşım ücretine zam yapıldığı da belirtildi.

11.06.2024 17:51  Güncelleme: 23:42
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(EDİRNE) - Edirne'nin Uzunköprü İlçe Belediye Başkanı Ediz Martin, 31 Mart yerel seçim öncesi verdiği sözü tutarak şebeke suyunda yüzde 46 indirim yapıldığını açıkladı.

Uzunköprü Belediye Başkanı İYİ Partili Ediz Martin, bugün yaptığı açıklamada, ilçe halkına ekonomik destek olmak için şebeke suyunda indirime gittiklerini kaydetti. Martin, alınan kararla ilçede toplu ulaşım ücretine de zam yapıldığını ifade etti.

Martin, şunları kaydetti:

"Plan Bütçe Komisyonu'ndan gelen yüzde 46 indirimi haziran ayında kamuoyunun faturalarına yansımış olacak. Ekonomik zorluk çeken Uzunköprü halkımıza bir nebze ekonomik olarak destek olacağız. Yüzde 46 faturalarında indirim oldu. Toplu ulaşım esnafından ücret tarifesi talebi oldu. Biz de bir önceki meclis toplantısında aşağı yukarı 12 liralık olan yolcu ücretini 16 liraya çıkarmış olduk."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Uzunköprü'de Şebeke Suyuna Yüzde 46 İndirim Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uzunköprü'de Şebeke Suyuna Yüzde 46 İndirim Yapıldı - Son Dakika
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