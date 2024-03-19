Vahap Seçer, Mersin Cemevi\'ni Ziyaret Etti

Ziyarette yaptığı konuşmada, Mersin'in her inanç grubundan insanın yaşadığı bir şehir olduğunu belirten Seçer, kendisinin de kentin Belediye Başkanı olarak her inanç grubuna saygı duyduklarını belirtti. Bugüne kadar hep bu anlayışta olduklarını söyleyen Seçer, eşit yurttaşlık haklarına saygı duyulmayan veya ötekileştirilen insanlara da pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi.

5 yıl boyunca bu anlayış içerisinde olduklarını vurgulayan Seçer, "Biz var olanı sürdürmek için değil farklı bir belediye başkanı olmak için geldik. Süregiden, yanlış olan, Türkiye'yi felakete götüren bu yönetim anlayışını ortadan kaldırmak ve bir fark yaratmak için geldik. Ne mutlu ki, bunu da başardığımızı görüyoruz. Dolayısıyla mezhebinden meşrebinden, siyasi partimden dolayı kendilerine bırakın hizmet edilmeyeceğini düşünen bölgelere gittiğim zaman kendimi sanki yıllarca bölgede yaşıyormuş, orada doğmuş, o sokakta büyümüş bir insan gibi hissediyorum. Bu bizler için çok büyük bir onur" dedi.

"31 MART'TA 5 YILLIK EMEĞİN SANDIĞA NASIL YANSIDIĞINI TÜM TÜRKİYE'YE GÖSTERECEĞİZ"

CHP'li olmaktan övünç duyduğunu söyleyen Seçer, buna karşın Belediye Başkanlığı döneminde hiçbir zaman parti gözetmediğini ve herkesi kucakladığını belirtti. 31 Mart'ta 5 yıllık emeğin sandığa nasıl yansıdığını tüm Türkiye'ye göstereceklerini söyleyen Seçer, 2019'da kendisi hakkında söylenen yanlış söylemleri 5 yıl boyunca gerçekleştirdikleri adil ve eşit hizmet anlayışı sayesinde haksız çıkardıklarını hatırlatarak, "Şimdi insanlar, 'Bu insan ayrımcılık yapmadı' diyorlar. Bizim kültürümüzde ve öğretimizde de bu var. Biz insanların rengini görmüyoruz. Sözümüzde, retoriğimizde ne söylüyorsak uygulamamızda da bunu yapıyoruz. Çıkıp insanların güzel konuşma sanatıyla beynini yıkayıp uygulamada asla onları ayırmıyoruz ve ötekileştirmiyoruz" diye konuştu.

"MERSİN'İN KAPSAYICI VE KUCAKLAYICI ANLAYIŞA İHTİYACI VAR"

Gelecek 5 yılda Mersin'i çok daha iyi noktalara götüreceklerini kaydeden Seçer, "Mersin'in bana ihtiyacı yok ama benim anlayışıma ihtiyacı var. Kapsayıcı ve kucaklayıcı anlayışa ihtiyacı var. İnsanları seven, onları mezhebinden, meşrebinden, zenginliğinden, fakirliğinden, siyasi görüşünden ayırmayan, anlayışlara ihtiyacı var. Şahsıma değil, bu düşünceye ihtiyacı var. Bu anlayışın bu topraklarda tahkim olması için mücadele edeceğim" dedi.

Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz da ziyaretinden dolayı Başkan Seçer'e teşekkürlerini ileterek, kendisi ağırlamaktan her zaman mutluluk duyduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Seçer, gelen soruları yanıtladı. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.