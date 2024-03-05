Vahap Seçer, Mersin'de Pazar Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Vahap Seçer, Mersin'de Pazar Ziyaretlerine Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, Toroslar İlçesi'ne bağlı Tozkoparan ve Selçuklar Mahalleleri'nde semt pazarını ziyaret etti. Seçer, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve desteklerini aldı.

05.03.2024 09:44  Güncelleme: 10:19
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Hal Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, pazar ziyaretlerini sürdürüyor. Seçer, son olarak Toroslar İlçesi'ne bağlı Tozkoparan ve Selçuklar Mahalleleri'nde yer alan semt pazarını ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Seçer'e ziyaretinde, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdullah Yıldız, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz, CHP Toroslar İlçe Başkanı Cumali Akbaş, Tozkoparan Mahalle Muhtarı Erhan Şam, Selçuklar Mahalle Muhtarı Hasan Güler, Büyükşehir ve MESKİ bürokratları eşlik etti.

Pazar girişinde 'Büyük Başkan' sloganı ve alkışlarla karşılanan Seçer, pazar esnafına 'Hayırlı işler', yurttaşlara da 'İyi alışverişler' dileğinde bulundu. Başkan Seçer'i karşılarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Toroslar halkı, Büyükşehir'in hizmetleri için teşekkür ederek seçimlerde tam destek vereceklerini belirtti.

PAZAR ESNAFINDAN SEÇER'E: "SEN GELDİN YÜZÜMÜZ GÜLDÜ"

Seçer'in halini hatırını sorduğu pazar esnafından biri, "30 senedir pazarcıların yüzüne kimse bakmadı. Ama sen geldin yüzümüz güldü" diyerek, Seçer'in pazar esnafının her zaman yanında olmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Bir başka esnaf ise Seçer'in her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını söyleyerek, "Pazarcıların yanında olduğun için teşekkür ederiz Başkanım. Böyle bir başkanı sevmeyeceğiz de kimi seveceğiz?" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKŞEHİR'DE DE TOROSLAR'DA DA OYUMUZ CHP'YE"

Pazarda alışveriş yapan yurttaşlar da Seçer'in sürekli olarak halkın arasında yer almasından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Durmak yok yola devam, biz her zaman yanındayız. Gelecek dönem de beraber olacağız" dediler.

5 yıl önce gerçekleştirilen yerel seçimlerde Başkan Seçer'e oy vermediğini ancak şimdi oy vereceğini söyleyen bir yurttaş, "Şimdi seni tanıdım ve hizmetlerini gördüm. Sözüm olsun sana oy vereceğim" diye konuştu.

Başka bir yurttaş da "Annem hasta, yatağa bağlı yaşıyor. Hem sağlık hem evde bakım hem de fizyoterapi desteği veriyorsunuz. Hepsi için çok teşekkür ederiz" dedi.

Büyükşehir'de de Toroslar'da da CHP'ye oy vereceğini söyleyen bir yurttaş ise "Büyükşehir zaten bizim. Toroslar'ı da alacağız" diye konuştu.

Pazar gezisi boyunca yurttaşlarla keyifli sohbet gerçekleştiren Seçer, ziyareti sonrası pazardan 'Vahap Seçer, Mersin geçer' sloganları ile uğurlandı.

Kaynak: ANKA

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