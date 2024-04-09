Vahap Seçer: Şimdi sıra Türkiye'yi yönetmeye geldi - Son Dakika
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Yerel

Vahap Seçer: Şimdi sıra Türkiye'yi yönetmeye geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuştu. Seçer, Türkiye'de alınan sonuçların güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, şimdi sıra Türkiye'yi yönetmeye geldiğini söyledi.

09.04.2024 16:07  Güncelleme: 16:16
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, partililerle bayramlaştı. Mersin ve Türkiye'de alınan sonuçların oldukça güzel ve anlamlı olduğunu belirten Seçer, "Şimdi sıra Türkiye'yi yönetmeye geldi" dedi.

Başkan Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. CHP ailesi ile bayramlaşmada konuşan Başkan Seçer, çok duygulu olduğunu belirterek, özledikleri tablonun da bu olduğunu vurguladı. Seçer, şöyle konuştu:

"ARTIK İKTİDAR OLAMAYIZ KORKUSU, ENDİŞESİ TUZ BUZ OLACAK"

"İnsanların böyle mutlu, huzurlu olması ve emeğinin karşılığını almış olması çok güzel. Bugün herkes mutluluktan, ülkesinin geleceği ile ilgili umudunun yeşermesinden ve sevincinden ağlıyor. Eğer bunlara her birimiz bir nokta kadar katkı sunduysak ne mutlu bize. Şu ortaya çıktı ki; çalışan kazanıyor. Deneyimli insanlar olarak, çalışanın sadece siyasette değil, hayatın her alanında kazandığını biliyoruz. Samimiyetin ve insanlara riyakar olmadan gerçek sevgiyi göstermenin ne olduğunu bilen insanlarız. İnsanlar ezildi, insanlara tepeden bakıldı ve insanlar kimliğiyle, siyasi görüşüyle, ekonomik durumuyla küçük görüldüler. Artık o duvar yıkıldı. 31 Mart; Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden biridir ve alınan sonuç itibarıyla Türkiye'de siyasetin yönünü değiştiren bir seçim sonucudur. Bu değerlendirmeyi seçim öncesinde birkaç kez yaptık; 'Eğer ki iyi bir sonuç elde edilirse Türkiye'de tekrar umutlar yeşerecek, Türkiye siyaseti farklı bir yola gidecek. Artık iktidar olamayız korkusu, endişesi tuz buz olacak, ortadan kalkacak. Gelecek seçimlerde CHP'liler olarak şimdiden iktidar şarkıları söylemenin yolunu açacak.' dedik. Elinize emeğinize sağlık, şimdi bunu yakaladık. Kendimizle ne kadar övünç duysak azdır. Mersin için sonuç şahane ama Türkiye için daha bir şahane. Üzerimizdeki yük kalktı. İnsanların yüzü gülüyor, çifte bayram yaşıyorlar. Halk gülüyor.

"ŞİMDİ SIRA TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE GELDİ"

Şimdi sıra Türkiye'yi yönetmeye geldi. Yerel iktidarımızı daha da tahkim ettik ve zenginleştirdik" diye konuştu. Seçer, Mersin'de alınan rekor oyun oldukça anlamlı olduğuna vurgu yaparak, "Muazzam bir netice alındı. Türkiye'nin en anlamlı sonucu aslında Mersin'dir. Mersin heterojen bir demografiye sahiptir. Burada bütün partiler, etnik, mezhepsel çeşitlilik vardır. Siyasi çizginin en sağı da en solu da merkezi de vardır. Siz burada rakiplerinize büyük fark attınız. Her 10 seçmenin 6'sının oyunu aldınız. CHP olarak Meclis seçimlerinde duvarları kırdınız. Tuz buz ettiniz. Her 2 kişiden 1'inin oyunu aldınız. Bunlar çok değerlidir. Vatandaş bizden hizmet bekliyor. Hemen örgütleneceğiz, yönetiminizi teşkil edeceksiniz, hizmetlere başlayacaksınız. Vahap Başkanı'nız da daima yanınızda olacak. Birliğin, beraberliğin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Sonuç başarı olur. Herkes rahat olsun. Herkesten istediğim şu; partimize ve partililerimize sahip çıkalım. Bayramınız kutlu olsun, hepinizi seviyorum."

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da bu bayramın CHP için ve CHP'yi, ilkelerini ve kadrolarını umut olarak gören milyonlarca yurttaş için daha bir anlamlı ve güzel olduğundan söz ederek, şunları dile getirdi:

"BUGÜN ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUZ"

"Bugün çifte bayram yaşıyoruz ve bu da çok anlamlı. Bu da her birinizin emeğiyle, inancıyla,  birlik ve beraberlik çağrısıyla oldu. Bizim asıl işimiz şimdi başlıyor. Yereldeki iktidarı genel iktidara taşımak için hep birlikte mücadele verelim, çalışalım ve bu çalışmayı, bu azmi hiçbir zaman da bırakmayalım."

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise seçim sonuçlarında Başkan Seçer'in Mersin'in her noktasına hizmet yapmasının payının çok büyük olduğunu söyleyerek, "Biz de bu çalışmalardan ötürü kendisini bütün gücümüzle destekliyor, partili olmayanların oyunu alabilecek kadar yüksek zekaya sahip olan CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı saygıyla sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Vahap Seçer: Şimdi sıra Türkiye'yi yönetmeye geldi - Son Dakika

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