Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü görevine Musa Öncel atandı - Son Dakika
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Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü görevine Musa Öncel atandı

09.03.2022 08:50
Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü görevine Musa Öncel atandı

Kütahya Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü görevine Musa Öncel'in atandığı bildirildi.

Kütahya Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü görevine Musa Öncel'in atandığı bildirildi.

Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, yaptığı açıklamada, "İlimiz Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü'ne vazifesine atanarak görevine başlayan Musa Öncel'e ziyaretleri nedeniyle teşekkür eder, başarılar dilerim. Hayırlı olsun inşaallah. Aramıza hoşgeldiniz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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Kütahya, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vahid Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü görevine Musa Öncel atandı - Son Dakika


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