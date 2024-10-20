Erzurum Konfederasyonu (ERKON) tarafından İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Kültür Buluşmaları etkinliğinde sahne alan THM sanatçısı Vahit Alkır, hemşehrilerine unutulmaz anlar yaşattı.
Türk Halk Müziği sanatçısı Vahit Alkır sahnede babası Türkü Paşa Raci Alkır'a ait tatyan örnekleriyle davetlileri hem coşturdu hem duygulandırdı.
Hemşehrilerinin yoğun ilgi gösterdiği Alkır, sahne performansıyla beğeni topladı. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Vahit Alkır Yenikapı'da Hemşehrilerine Unutulmaz Anlar Yaşattı - Son Dakika
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