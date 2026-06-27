Vakıflar'dan Öğrencilere Piknik - Son Dakika
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Vakıflar'dan Öğrencilere Piknik

27.06.2026 22:42
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs alan 100 öğrenci ve aileleri için piknik etkinliği düzenledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs alan 100 öğrenci ve ailelerine özel geleneksel piknik programı düzenledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Valide Sultan Kethüdası Yusuf Ağa Vakfı ile Abdullah Paşa bin Hasan Paşa Vakfı'nın vakfiyelerinde asırlık hayır şartlarını ve yardımlaşma ruhunu yaşatma amacıyla, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'nde geleneksel piknik programı düzenledi. Burs alan 100 öğrenci ve ailelerini bir araya getiren programda, öğrenciler ve aileleri doğal bir ortamda keyifli vakit geçirdi. Gün boyu süren çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Burs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vakıflar'dan Öğrencilere Piknik - Son Dakika

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