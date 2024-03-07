Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 81 ilde iftar sofraları kuracak - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 81 ilde iftar sofraları kuracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 81 ilde iftar sofraları kuracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde iftar sofraları kuracak. Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı boyunca 40 bin kişiye yemek ikram edilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 25 bölge müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan 81 ilde binlerce kişiyi iftar sofralarında buluşturacak. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ise Ramazan boyunca 40 bin kişiye iftar verecek. Ayrıca mobil aşevi ile Eyüpsultan Meydanı'nda her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri, Tekirdağ'da ise Orta Camii Meydanı'nda her hafta salı ve çarşamba günleri iftar verilecek.

07.03.2024 17:23  Güncelleme: 17:26
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde iftar sofraları kuracak. Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı boyunca 40 bin kişiye yemek ikram edilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 25 bölge müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan 81 ilde "Paylaştıkça bereketlenen soframıza hoş geldiniz" mesajıyla ve "Vakıf gelenektir, vakıf berekettir" mottosuyla binlerce kişiyi iftar sofralarında buluşturacak. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü de Ramazan boyunca 40 bin kişiye iftar verecek. Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner koordinesinde '2024 yılı Vakıf İftar Buluşmaları' programının Ramazan ayı boyunca Binbirdirek Sarnıcı'nda yapılacağı öğrenildi. Ayrıca mobil aşevi ile Eyüpsultan Meydanı'nda her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri, Tekirdağ'da ise Orta Camii Meydanı'nda her hafta salı ve çarşamba günleri iftar verilecek.

"Kadim medeniyetimizin gönül zenginliğini paylaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile yaşatmak asli vazifemizdir"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak, pekiştirmek ve daha güçlü şekilde geleceğe aktarmak için her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz gönül sofralarını bu yıl mübarek Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle tüm şehirlerimize yaydık. 81 ilimizde bölge müdürlüklerimiz vasıtasıyla kuracağımız iftar noktalarımızda paylaşmanın, paylaştıkça çoğalmanın zenginliğini yaşayacağız. Biliyoruz ki kadim medeniyetimizin gönül zenginliğini paylaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile yaşatmak asli vazifemizdir. Vazifemizi layıkıyla ifa ederek vakıf kültürünün bize bıraktığı paha biçilemez mirası gelecek nesillere aktarmak için gayret etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 81 ilde iftar sofraları kuracak - Son Dakika

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