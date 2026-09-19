Vali Akbıyık, şehit ailesinin mutlu gününde nikâh şahidi oldu - Son Dakika
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Vali Akbıyık, şehit ailesinin mutlu gününde nikâh şahidi oldu

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Vali Akbıyık, şehit ailesinin mutlu gününde nikâh şahidi oldu
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Şehit Jandarma Teğmen Altuğ Pek’in kardeşi Aliye Pek ile Tayfun Öztürk’ün nikâh törenine katılarak nikâh şahidi oldu.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Şehit Jandarma Teğmen Altuğ Pek'in kardeşi Aliye Pek ile Tayfun Öztürk'ün nikah törenine katılarak nikah şahidi oldu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın kıydığı nikah töreninde Şehit Jandarma Teğmen Altuğ Pek'in ailesini yalnız bırakmayan Vali Akbıyık, devletin ve milletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Nikah töreninin ardından genç çifte evlilik cüzdanını veren Vali Akbıyık, Pek ve Öztürk ailelerini tebrik etti. Akbıyık, Aliye Pek ve Tayfun Öztürk çiftine bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
Muğla Valiliğiİdris AkbıyıkJandarmaTeğmenYaşamYerelSon Dakika

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