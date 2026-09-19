Vali Akbıyık, şehit ailesinin mutlu gününde nikâh şahidi oldu

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Şehit Jandarma Teğmen Altuğ Pek'in kardeşi Aliye Pek ile Tayfun Öztürk'ün nikah törenine katılarak nikah şahidi oldu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın kıydığı nikah töreninde Şehit Jandarma Teğmen Altuğ Pek'in ailesini yalnız bırakmayan Vali Akbıyık, devletin ve milletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Nikah töreninin ardından genç çifte evlilik cüzdanını veren Vali Akbıyık, Pek ve Öztürk ailelerini tebrik etti. Akbıyık, Aliye Pek ve Tayfun Öztürk çiftine bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.