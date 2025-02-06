Vali Akbıyık'tan Santorini Depremleri Açıklaması - Son Dakika
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Yerel

Vali Akbıyık'tan Santorini Depremleri Açıklaması

Muğla Valisi, Santorini'deki depremlerin etkisiz olduğunu, tedbirlerin alındığını belirtti.

06.02.2025 20:04
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Vali Akbıyık, Santorini'deki depremlerle ilgili konuştu

MUĞLA - Ege Denizi'nde Santorini Adası yakınlarında yaşanan sürekli depremlerle ilgili olarak Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Son dönemde meydana gelen sismik hareketlilik hakkında konuşan Vali Akbıyık, Muğla'ya en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiğini ve bölgede 140 ile 200 kilometre arasında sürekli depremler yaşandığını belirtti.

Vali Akbıyık, depremlerin büyük çapta etkili olmadığını ancak olması ihtimal riskler karşısında hazırlıkların yapıldığını vurgulayarak, "Tabii ki dereceleri düşük ancak biz bu konuda tedbirlerimizi alıyoruz. Gerekli senaryolarımızı hazırlıyoruz. Çeşitli bilim adamları bu bölgeyi inceliyor. 6 veya 7 üzeri bir deprem ihtimalinde ise Tsunami meydana gelebilir, ya da Bodrum ve Datça gibi sahil İlçelerimiz etkilenebilir" dedi.

Bu kapsamda şehirdeki tedbirlerin arttırıldığını belirten Vali Akbıyık, "Geçtiğimiz günlerde AFAD ile birlikte Emniyet, Sahil Güvenlik ve Kaymakamlarımız ile toplantılar gerçekleştirdik. Muğla İl Afet Planlama çerçevesinde İlçelerimizde gerekli tedbirlerin alınması yönünde senaryolarımızı oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanlığı'nın Muğla'ya bilimsel ve personel anlamında destek verdiğini belirten Vali Akbıyık, depreme karşı hazırlıkların sürekli güncellendiğini ifade etti. Halkı gereksiz panik ortamına sokmadan bilinçlendirme çalışmaları yapıldığını belirten Vali Akbıyık, "Bölgemizde her zaman fay hatları mevcut ve biz bunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte depreme hazır olmamız gerekiyor. Allah milletimizi ve devletimizi büyük afetlerden korusun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Akbıyık'tan Santorini Depremleri Açıklaması - Son Dakika

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