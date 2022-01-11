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Vali Akın: "Hayvanlara yapılan kötü muamele toplumda derin etkiler bırakıyor" - Son Dakika

Vali Akın: "Hayvanlara yapılan kötü muamele toplumda derin etkiler bırakıyor"

11.01.2022 11:36
Vali Akın: "Hayvanlara yapılan kötü muamele toplumda derin etkiler bırakıyor"

Hayvanları Koruma Derneği (HİYADER) Gönüllü Besleme Üyesi tarafından Kırşehir Valisi İbrahim Akın ziyaret edildi.

Hayvanları Koruma Derneği (HİYADER) Gönüllü Besleme Üyesi tarafından Kırşehir Valisi İbrahim Akın ziyaret edildi. Ziyarette konuşan Vali Akın, hayvanlara karşı yapılan kötü muamelenin toplumda derin etkiler bıraktığını söyledi.

Vali Akın, karşılıksız seven ve herkesin dostu olan hayvanlara yapılan kötü muamele ve işkencelerin toplumda derin etkiler bıraktığını ve bu durumun asla kabul edilemez olduğuna işaret ederek, dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti. Derneğin Gönüllü Besleme Üyesi Fahri Genç; Vali İbrahim Akın'a Yerköy, Çiçekdağı ve Köseli çevresinde bulunan bakıma muhtaç hayvanların besleme ihtiyaçlarını karşılamak için hayırseverler vasıtası ile alınan yardımların sokakta yaşayan hayvanlara dağıtıldığını, sokak hayvanlarının yaralanma ve araç çarpmaları gibi oluşabilecek durumlarda da emniyet ekiplerinin her zaman kendilerine destek olduğunu aktardı. - KIRŞEHİR

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İbrahim Akın, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Akın: 'Hayvanlara yapılan kötü muamele toplumda derin etkiler bırakıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Akın: "Hayvanlara yapılan kötü muamele toplumda derin etkiler bırakıyor" - Son Dakika
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