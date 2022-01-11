Vali Akın: "Hayvanlara yapılan kötü muamele toplumda derin etkiler bırakıyor" - Son Dakika

Hayvanları Koruma Derneği (HİYADER) Gönüllü Besleme Üyesi tarafından Kırşehir Valisi İbrahim Akın ziyaret edildi. Ziyarette konuşan Vali Akın, hayvanlara karşı yapılan kötü muamelenin toplumda derin etkiler bıraktığını söyledi.

Vali Akın, karşılıksız seven ve herkesin dostu olan hayvanlara yapılan kötü muamele ve işkencelerin toplumda derin etkiler bıraktığını ve bu durumun asla kabul edilemez olduğuna işaret ederek, dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti. Derneğin Gönüllü Besleme Üyesi Fahri Genç; Vali İbrahim Akın'a Yerköy, Çiçekdağı ve Köseli çevresinde bulunan bakıma muhtaç hayvanların besleme ihtiyaçlarını karşılamak için hayırseverler vasıtası ile alınan yardımların sokakta yaşayan hayvanlara dağıtıldığını, sokak hayvanlarının yaralanma ve araç çarpmaları gibi oluşabilecek durumlarda da emniyet ekiplerinin her zaman kendilerine destek olduğunu aktardı. - KIRŞEHİR