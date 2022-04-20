Vali Aksoy, "23 Nisan 1920 milletimizin dönüm noktasıdır" - Son Dakika
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Vali Aksoy, "23 Nisan 1920 milletimizin dönüm noktasıdır"

20.04.2022 16:30
Vali Aksoy, "23 Nisan 1920 milletimizin dönüm noktasıdır"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan 1920 tarihinin dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek "Birlik ve beraberlik milletimizi zafere ulaştırmış, bağımsızlığına kavuşmuştur" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan 1920 tarihinin dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek "Birlik ve beraberlik milletimizi zafere ulaştırmış, bağımsızlığına kavuşmuştur" dedi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Mesajında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Vali Aksoy, 23 Nisan'ın Türk Milleti için dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını ifade eden Vali Aksoy, mesajında "Bugün, Aziz Milletimizin tarihinde eşsiz bir kahramanlık örneği olan Milli Kurtuluş Savaşımızı bizzat yürüten ve Gazilik Nişanını alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihi; kader birliği yapmış, istiklal ve istikbal mücadelesini elbirliğiyle, gönül birliğiyle yapmaya azmetmiş aziz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. İstiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerde doğan Türkiye Büyük Millet Meclisi; milli birliğimizin, milli mutabakatımızın, milli egemenliğimizin tecelligahıdır. Bu birlik ve beraberlik milletimizi zafere ulaştırmış, işgal altındaki topraklarımız yeniden hürriyetine, bağımsızlığına kavuşmuştur. T.B.M.M. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. 102 yıllık tarihinde defalarca millet ve hürriyet düşmanı hainlerin saldırısına maruz kalan T.B.M.M. en son 15 Temmuz saldırısında doğduğu gün kadar taze hürriyet ve bağımsızlık ruhuyla dimdik ayakta kalarak "Gazi Meclis" unvanını pekiştirmiş, milletimize zincir vurmaya kalkan çılgınlara ders, milletimize ve mazlum milletlere umut vermiştir" ifadelerine yer verdi.

Mesajında çocuklar da seslenen Vali Aksoy, gençler ile Türkiye'nin daha da gelişerek kalkınacağını sözlerine ekleyerek "Sevgili çocuklar, kahraman bir milletin çocukları olarak sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız. Bunun için bizler bütün hayallerimizi sizlerin üzerinden kuruyoruz. İnanıyoruz ki, yarınların Türkiye'si sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu; sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. Ne mutlu sizlere ki, Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve siz çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza güvenen ve milli egemenliğin ilan edildiği günü sizlere bayram ilan eden bir milletin çocuklarısınız. Ne mutlu sizlere ki, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını dünya çocukları ile birlikte kutlayan bir ülkenin çocuklarısınız. Bundan dolayı mensup olduğunuz ülkeniz ve milletinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Bu bayramı sizlere hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sizler için 'küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltılarısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz" demektedir. Bizlerin, sizlerden bir tek beklenti ve arzusu vardır. O da bu güzel ülkemizi sizlere teslim edeceğimiz konum ve durumundan, çok daha iyi bir şekilde sizlerden sonraki kardeşlerinize teslim etmenizdir. Bu işi başarmanız için de çok çalışmak, çok gayret sarf etmek ve bu yüce milletin evlatları olarak birbirinizi çok sevmek durumundasınız. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, sevgi dolu yürekleri ve pırıl pırıl yüzleriyle bu güne anlam katan çocuklarımızın, aziz milletimizin ve değerli Aydınlı hemşerilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor, sevgiler saygılar sunuyorum" dedi. - AYDIN

Vali Aksoy, 23 Nisan 1920 milletimizin dönüm noktasıdır

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Ulusal Egemenlik, Hüseyin Aksoy, 23 Nisan, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Aksoy, '23 Nisan 1920 milletimizin dönüm noktasıdır' - Son Dakika


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