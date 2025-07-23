Vali Aksoy'dan Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Vali Aksoy'dan Basın Bayramı Mesajı

23.07.2025 12:49
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Vali Aksoy, basının toplumda stratejik bir güç olduğunu vurguladı ve basın çalışanlarını kutladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' ile ilgili bir mesaj yayımlayarak, "Basın, yalnızca haber aktaran bir araç değil; toplumun bilinçlenmesini, hakikatin görünür kılınmasını sağlayan stratejik bir güçtür" dedi.

Vali Aksoy, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' için bir mesaj yayımladı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, şeffaf yönetim anlayışının temel taşlarından birisi olduğuna dikkat çeken Vali Aksoy'un mesajında, "Bu çerçevede basın, yalnızca haber aktaran bir araç değil; toplumun bilinçlenmesini, hakikatin görünür kılınmasını sağlayan stratejik bir güçtür. 24 Temmuzun, Türk basın tarihinde sansürün kaldırılmasıyla birlikte ifade özgürlüğü yolunda atılmış önemli bir adımdır. Bu tarih, bağımsız gazeteciliğin ve halkın haber alma hakkının bir kez daha vurgulandığı anlamlı bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Basın, milletin ortak sesidir. Bir milletin, fikir hayatı, düşünce özgürlüğü basın yoluyla gelişir' sözünün bu mesleğin toplum yaşamındaki vazgeçilmez yerini açıkça ortaya koymaktadır. Toplumun geniş kesimlerine bilgi akışının sağlanmasında önemli bir misyonu yerine getiren ve kamusal bir güç olan basının özgür, tarafsız, toplum ve ülke menfaatleri konusunda duyarlılık gözeten bir anlayışla hizmet etmesi çok büyük bir önem taşımaktadır. Zor şartlarda özveriyle çalışan basın mensuplarımız halk ile gerçekler arasında güvenilir bir köprü kurmakta, kamu yararını önceleyen yayıncılık anlayışıyla sorumluluklarını kararlılıkla sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

"Bizlere destek olan, ses veren basın mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyorum"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un mesajının devamında şu sözler yer aldı:

"Mesai kavramı gözetmeden, özverili şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Türk basınında sansürün kaldırılışının 117'nci yıl dönümünde, ilimiz için yürüttüğümüz çalışmalarda, yaptıkları yayınlarla bizlere destek olan, ses veren basın mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden tüm basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Mesai kavramı gözetmeden, özverili şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aksoy'dan Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika

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