Vali Aksoy\'dan Trafik Personeline Ödül

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, emniyet ve jandarmaya bağlı trafik personeline başarı belgesi takdim etti.

Vali Hüseyin Aksoy, trafik güvenliğinin sağlanmasında göstermiş oldukları gayretli, özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik personeline başarı belgesi verdi. Trafik güvenliğinin toplumun huzur ve güvenliği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Vali Aksoy, fedakarca görev yapan tüm personele teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Belgelerin takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. - ESKİŞEHİR