Vali Aksoy, Eskişehir Semt Pazarını Ziyaret Etti

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Eskişehir'de semt pazarını ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy, esnafla bir araya geldi.

Vali Hüseyin Aksoy, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Birsen eşliğinde Odunpazarı Akcami Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazarda tezgahlarının başında esnafla görüşen Vali Aksoy, herkese hayırlı ve bol kazançlar diledi. Alışveriş yapan müşterilerle de bir araya gelen Vali Aksoy, vatandaşlarla sohbet etti. - ESKİŞEHİR