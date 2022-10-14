Vali Aksoy, Karpuzlulu muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Aksoy, Karpuzlulu muhtarlar ile bir araya geldi

14.10.2022 09:07
Vali Aksoy, Karpuzlulu muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karpuzlulu mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, beraberindeki heyet ile birlikte, Ömerler Mahallesi'nde ikamet eden Şehit P. Onb. Onur Görmez'in ailesini evinde ziyaret etti. Daha sonra Vali Aksoy, Karpuzlu'da ikamet eden Kıbrıs Gazisi Dursun Yılmaz ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yenimahalle Muhtarlığı hizmet binasının inşaatını da ziyaret eden Vali Aksoy, alanda incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy'a, Karpuzlu Kaymakam Vekili Merve Ayık eşlik etti. - AYDIN

YORUMLAR
500
Katledilen kardeşinin duruşmasında tercümanı jiletle yaralamıştı, ifadesi ortaya çıktı Katledilen kardeşinin duruşmasında tercümanı jiletle yaralamıştı, ifadesi ortaya çıktı Son dakika haberi: Jandarma ekipleri öğrencileri doğa ve hayvan sevgisine karşı bilgilendirdi Son dakika haberi: Jandarma ekipleri öğrencileri doğa ve hayvan sevgisine karşı bilgilendirdi
Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Karpuzlu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aksoy, Karpuzlulu muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:40 Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı
08:12 Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü
08:10 Basın Kanunu yasalaştı! İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına girdi
08:01 Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim
07:55 Uraz Kaygılaroğlu'dan oje tepkilerine cevap: Güzel yanlarımı örnek alın
02:25 Asker eğlencesi için tünel kapatan magandalar polis ekiplerini görünce kaçtı
00:57 Genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın korkunç görüntüsü ortaya çıktı
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:14 Ukrayna'dan çarpıcı iddia: TürkAkım boru hattına Rusya saldıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 09:14:25. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Aksoy, Karpuzlulu muhtarlar ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement