Vali Aksoy, onkoloji hastalarını ziyaret etti - Son Dakika
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Vali Aksoy, onkoloji hastalarını ziyaret etti

08.04.2022 13:37
Vali Aksoy, onkoloji hastalarını ziyaret etti

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla onkoloji hastalarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla onkoloji hastalarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan ile birlikte Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi ve Onkoloji Servisi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Aksoy, hasta ve yakınlarıyla sohbet ederek verilen sağlık hizmetleri ve hastaların tedavi süreciyle ilgili hastane başhekiminden bilgi aldı. - AYDIN

Vali Aksoy, onkoloji hastalarını ziyaret etti
Vali Aksoy, onkoloji hastalarını ziyaret etti
Vali Aksoy, onkoloji hastalarını ziyaret etti

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Hüseyin Aksoy, Kanser, Nisan, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Aksoy, onkoloji hastalarını ziyaret etti - Son Dakika


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