Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Ast. Çvş. Uğur Dülger\'in ailesini ziyaret etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Ast. Çvş. Uğur Dülger'in Mahmudiye Işıklar Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Vali Aksoy, Şehit babası Muhittin Dülger, annesi Mürşide Dülger ve abisi Ömer Dülger ile bir süre sohbet etti. Ziyaret esnasında Vali Aksoy, aileye baş sağlığı dilerken, şehidin ruhu için topluca dualar okundu. Aksoy, aileye sağlıklı ömürler diledi. - ESKİŞEHİR