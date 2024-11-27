Vali Aksoy şehit ailesini ziyaret etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehit Jandarma Er Feridun Ersoy'un abisi Ayhan Ersoy ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Alpu İlçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde gerçekleşen ziyarette Vali Aksoy, şehit ailesine başsağlığı ve sağlıklı ömürler dileklerini iletti. Ziyarette aile ile sohbet eden Vali Aksoy, Türk devletinin ve milletinin şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olacağını söyledi. Aile ile birlikte şehit için dua edilmesinin ardından ziyaret sona erdi.

Ziyarette Vali Hüseyin Aksoy'a Alpu Kaymakamı İslam Timur, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak eşlik etti. - ESKİŞEHİR