Vali Aksoy Seyitgazi\'de Muhtarlar Toplantısı Düzenledi

Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un her ay bir ilçede düzenlediği muhtarlar toplantısı bu ay Seyitgazi ilçesinde gerçekleştirildi.

Seyitgazi ilçesindeki sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda Vali Aksoy, muhtarların taleplerini dinleyerek yerel yönetimlerin önemine vurgu yaptı. Toplantıda konuşan Hüseyin Aksoy, "Seyitgazi ilçemizin değerli muhtarlarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sizler, mahallelerinizdeki sorunları en iyi bilen ve vatandaşlarımızın taleplerini en yakından takip eden kişilersiniz. Bu nedenle, sizlerin görüş ve önerileri bizim için son derece kıymetlidir. Bugün burada, ilçemizin sorunlarını ve çözüm yollarını konuşmak, birlikte hareket ederek daha iyi hizmet sunmak amacıyla toplandık. Muhtarlarımızdan birkaç ricamız olacak. Muhtarlarımızın okula devam etmeyen öğrencileri bizlere bildirmelerini ve çocukların güvenliği konusunda hassas olmalarını istiyoruz. Ayrıca, kadın sağlığı eğitimi projesine ve çocukların aşılanmasına destek vermelerini önemle rica ediyoruz. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede şüpheli kişi ve grupları ilgili birimlere bildirmemiz büyük önem taşıyor. Yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının ve sürücü belgelerinin yenilenmesi konusunda muhtarlarımızdan destek bekliyoruz. Yerel yönetimlerin güçlenmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması için büyük önem taşımaktadır. Sizlerin katkılarıyla, Seyitgazi ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışacağız. Bu toplantıda dile getirilen sorunları ve çözüm önerilerini dikkatle değerlendireceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en hızlı ve etkili şekilde cevap verebilmektir. Hep birlikte, el birliğiyle ilçemizi daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Katılımınız ve değerli katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Toplantı, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dile getirmesiyle devam etti. Vali Aksoy, muhtarların ilettiği konularla ilgili çözüm önerilerini ilgili kurum müdürlerine talimat vererek gerekli adımların atılacağını belirtti. - ESKİŞEHİR