Vali Aksoy ve eşi, şehit aileleriyle bayramlaştı

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi, şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş İsmail Tetik ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in ailesine ziyarette bulunarak bayramlarını kutladı.

Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Kurban Bayramı çerçevesinde şehit ailelerine ziyaretler gerçekleştirdi. Aksoy çifti ilk olarak 2004 yılının ekim ayında 1'inci Özel Kuvvetler Tugayı 1'inci Özel Tabur Komutanlığı emrinde görev yaparken Şırnak Cudi Dağı Şahtepe mevkiinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş İsmail Tetik'in Kurtuluş mahallesinde bulunan evini ziyaret etti. Ardından Kayseri'de bu yıl 5 Haziran'da eğitim uçuşu sırasında yaşanan kaza sonucu şehit olan Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in Şeker mahallesindeki baba ocağına giden Vali Aksoy ve eşi, ailelerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Şehit evindeki vatandaşların Kurban Bayramı'nı da kutlayan Aksoy çifti, ziyaretlerin sonunda toplu fotoğraflar çekindi. - ESKİŞEHİR