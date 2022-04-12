Vali Ali Çelik'ten gaziler ve yakınları iftar - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, gaziler ve aileleriyle iftar yaptı.

İftar öncesi masaları tek tek gezip gazilerin her biriyle yakından ilgilenen Vali Ali Çelik, bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu paylaşarak katılımlarından dolayı gazilere ve yakınlarına teşekkür etti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın duasının ardından bir konuşma yapan Vali Ali Çelik, gazilerin ve ailelerinin ramazan ayını tebrik ederek sağlık ve huzur içinde bayrama kavuşmayı diledi.

Konuşmasının başında şehitlere ve ebediyete irtihal eden gazilere Allah'tan rahmet dileyen Vali Çelik, "Kutsal vatan görevini hakkıyla yerine getirirken; vatanın, milletin, bayrağın ve istiklalin ne denli paha biçilmez değerler olduğunu ve bu değerler uğrunda nelerin göze alınabileceğini tüm dünyaya gösteren gazilerimizi; canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" diye konuştu.

Gazilerin ve ailelerinin en kıymetli emanet olduğunun altını çizen Vali Çelik, "Vatanseverlikleri, cesaretleri ve unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, hak ettikleri saygı ve hürmeti göstermek hayatta kalanları hatırlamak ve sorunları ile yakından ilgilenmek toplum olarak en büyük sorumluluğumuzdur. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarıyla onların yanlarında olmaya devam edecektir" diye konuştu.

İftar programına; Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, protokol üyeleri ile şehit ve gazi derneklerinin başkanları da katıldı. - KÜTAHYA