Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı

04.03.2022 00:57
Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı

Burdur'da etkili olan kar yağışının bilançosunu Vali Arslantaş, GAMER'den açıkladı.

Burdur'da etkili olan kar yağışının bilançosunu Vali Arslantaş, GAMER'den açıkladı. Kar ve yağmur yağışı nedeniyle 12 hayvanın telef olduğunu belirten Vali Arslantaş, 3 evi su bastığını söyledi.

Burdur'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de hayat durma noktasına geldi. Kentin güneyinde yağmur yağışı nedeniyle sel olayları yaşanırken, kuzeyinde ise kar yağışı etkili oldu. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Vali Ali Arslantaş ve kurum amirleri toplandı. GAMER'de gerçekleşen toplantı sonrası il genelinde yaşanan olayları basın mensuplarına açıklayan Vali Arslantaş, tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Burdur'da kapalı yol yok

Burdur'da kapalı yol bulunmadığını belirten Vali Arslantaş, "Isparta - Burdur yolu, Denizli - Yeşilova yolu, Çavdır - Tefenni arası, Burdur - Antalya yolu hem büyük araçların yolda makaslaması sebebiyle ve güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine tır ve kamyon türü araçların geçişine izin vermedik. Şu anda kapalı bir yolumuz yok, ekiplerimiz sahadalar" dedi.

3 evi su bastı, 12 hayvan telef oldu

Bilançoyu açıklayan Vali Arslantaş, " Çeltikçi, Bucak ve Ağlasun ilçelerinde yağış yağmur olarak devam ediyor. 3 köyümüzde, 3 evimizi su bastı. Bucak ilçesi Sarıdere mevkiinde köy yolumuzda heyelan oluştu. Yeşilova ve Gölhisar ilçelerinde hayvan telef oldu. 7'si büyükbaş olmak üzere 12 hayvan telef oldu. Arkadaşlarımız tespitlerini yapıyorlar. Şu an itibariyle yağışlardan oluşacak olumsuzluklara müdahale edecek durumdayız. Her şey kontrol altında görünüyor" ifadelerini kullandı.

Yağışların sabah saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiğini belirten Vali Arslantaş, "Vatandaşlarımızdan mecbur kalmadıkça araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Devlet tüm birimleriyle işinin başında. Duruma hakimiz" şeklinde konuştu. - BURDUR

YORUMLAR
500
Samsun'da sağanak... Su birikintileri hem yayaları hem de sürücüleri zora soktu Samsun'da sağanak... Su birikintileri hem yayaları hem de sürücüleri zora soktu Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı

Burdur, kar, Sel, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli istifa etti, yerine Vahit Kirişci atandı
00:37 Otomotiv devleri Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara destek verdi! Araç ve parça göndermeyecekler
00:31 Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
00:26 Tır şoförü ve 2 arkadaşı 15 yaşındaki zihinsel engelli kıza 2 gün boyunca vahşeti yaşattı
00:14 Yoğun kar yağışı eğitime engel oldu! 9 ilde okullar 1 gün tatil edildi
00:09 Ibrahimovic, meğerse eleştirdiği takıma dönmek istemiş! PSG'nin sportif direktörü Leonardo her şeyi itiraf etti
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
22:29 ABD'den yeni yaptırımlar: Bu kez Rus oligarklara ve Kremlin Sözcüsü'ne
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 01:08:18. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Arslantaş, Burdur'da kar bilançosunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement