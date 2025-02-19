Vali Aslan\'dan Öğrencilere İnovasyon Tavsiyesi

Yerel

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi onlara "Test edin, deneyin, icat etmeye çalışın" tavsiyelerinde bulundu.

Vali Aslan, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ile birlikte Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulda atölye ve sınıflarda öğrencilerle hedefleri konusunda sohbet eden Vali Aslan, öğrencilere "Test edin, deneyin, icat etmeye çalışın" önerisinde bulundu. Selçuk Aslan daha sonra ise okul idarecilerinden eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alarak gerçekleştirdiği öğretmenler odası toplantısında öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve eğitim konusundaki özverili çalışmaları için teşekkür etti. - DÜZCE