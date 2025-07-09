Vali Aslan Fabrika Ziyaretlerinde

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentin ekonomisi ve istihdamına katkı veren fabrikaları ziyaret ediyor.

Vali Selçuk Aslan, ziyaretleri kapsamında asma tavan üretimi yapan fabrikada incelemelerde bulundu. Firma sahibi Mehmet Laçin'den yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Vali Aslan, üretim hattında da incelemelerde bulunarak ihracat ve istihdama sağladıkları katkılardan dolayı yöneticilere teşekkürlerini iletti. - DÜZCE