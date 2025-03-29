Vali Aslan "Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün" - Son Dakika
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Yerel

Vali Aslan "Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün"

Vali Aslan "Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün"

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Bayram için yola çıkacak vatandaşlarımızdan kendilerinin, sevdiklerinin ve de başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını, trafik kurallarına uymalarını ve dikkatle seyahat...

29.03.2025 13:22
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Bayram için yola çıkacak vatandaşlarımızdan kendilerinin, sevdiklerinin ve de başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını, trafik kurallarına uymalarını ve dikkatle seyahat etmelerini bekliyorum" dedi.

Vali Selçuk Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayını uğurlamanın hüznünü yaşarken; sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın heyecanı ve mutluluğu gönüllerimizi fethetmiş durumdadır. Başta Aziz Milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin, sizlerin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbimizin gönüllerimizi yumuşattığı bayramın manevi iklimi, aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli bir fırsattır. Kadim geleneğimizde bayramlar, akrabalık ilişkilerinin pekiştirilmesi, öksüz ve yetimlerin hatırlanması ve dostlukların perçinlenmesi için hepimize imkanlar sunmaktadır. Bu bayramın da aramızdaki bağları sıkılaştırmasını temenni ediyorum. Bayram ziyareti ve tatil dolayısıyla yola çıkacak vatandaşlarımızdan da kendilerinin, sevdiklerinin ve de başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını, trafik kurallarına uymalarını ve dikkatle seyahat etmelerini bekliyorum. Bu bayram gününde vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve esenliği için sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize ve bayramı görevleri başında karşılayan kamu görevlilerimize teşekkür ederken Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Başta Aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Selçuk Aslan, trafik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aslan 'Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün' - Son Dakika

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