Vali Aslan ve Başkan Özlü, Düzce Belediyesi itfaiye erleriyle sahur yaptı

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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü sahuru Düzce Belediyesi itfaiye erleri ile birlikte yaptı. Vali Aslan gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Vali Selçuk Aslan ile Başkan Faruk Özlü, sahurda ateş savaşçılarının sofrasına konut oldu. İtfaiye Müdürü Beytullah Yılmaz tarafından karşılanan Aslan ve Özlü itfaiye erleriyle sohbet etti. Daha sonra ise İtfaiye erleriyle birlikte sahur yemeği yiyip niyetlendiler.

Vali Aslan, Düzce İtfaiyesi'nde 7/24 görev yapan personele teşekkür ederek "Ziyaretimizde Ramazan'ın bereketli günlerinde İtfaiye Müdürlüğümüzde özveriyle görev yapan tüm çalışanlarımızın Ramazanlarını kutlayarak, afetler ve yangınlar başta olmak üzere farklı görevlerdeki gayretli çalışmalarından dolayı personelimize teşekkür ettik" dedi.

Başkan Özlü, "İtfaiye Teşkilatımızın kıymetli çalışanlarını ziyaret ettik. Sahur hep birlikte güzel ve anlamlı çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - DÜZCE