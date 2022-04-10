Vali Atay, 112 personelini unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Atay, 112 personelini unutmadı

10.04.2022 09:56
Vali Atay, 112 personelini unutmadı

Düzce Valisi Cevdet Atay, 7 gün 24 saat görev başında olan ve acil durumlarda vatandaşlara yardımcı olan 112 personeli ile birlikte orucunu açtı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, 7 gün 24 saat görev başında olan ve acil durumlarda vatandaşlara yardımcı olan 112 personeli ile birlikte orucunu açtı.

112 Acil Çağrı Merkezinde bulunan personellerle birlikte orucunu açan Vali Cevdet Atay, iftarın ardından birlikte çay içip bir süre sohbet etti. Merkeze gelen asılsız çağrılardan, merkezin işleyişine kadar birçok konuda personellerle hasbihal eden Vali Atay, çağrı merkezi ekiplerine başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek ayrıldı. - DÜZCE

Vali Atay, 112 personelini unutmadı
Vali Atay, 112 personelini unutmadı
Vali Atay, 112 personelini unutmadı

YORUMLAR
500
Esnaflar iftarda bir araya geldi Esnaflar iftarda bir araya geldi El Fenerinin içinden 112 gram metamfetamin çıktı El Fenerinin içinden 112 gram metamfetamin çıktı

Düzce, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Atay, 112 personelini unutmadı - Son Dakika


Son Dakika
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
09:14 Sevgilisiyle kavga eden genç köprüye çıkıp intihar girişiminde bulundu: Gelmezse atlarım
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
08:40 Münevver Karabulut cinayetinde dikkat çeken gelişme! Acılı baba: Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyorum, mezarı açılsın
08:38 Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti
08:02 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıkladı: Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız
00:59 Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için yeni bir isim gündemde: Haşim Kılıç
00:57 Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yağdı: Burcu Özberk'le akrabalık var mı?
00:30 Rıdvan Dilmen, Valerien Ismael'i yeni Fatih Terim ilan etti
23:26 Alanya zaferi sonrası Beşiktaş'ın yıldız isminden Valerien Ismael yorumu: Ölmüş gibi hissediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 10:02:35. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Atay, 112 personelini unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement