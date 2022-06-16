Vali Atay'dan Duman ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
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Vali Atay'dan Duman ailesine taziye ziyareti

16.06.2022 09:30
Vali Atay'dan Duman ailesine taziye ziyareti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak yaşamını öğretmen Şafak Duman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak yaşamını öğretmen Şafak Duman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Düzce Fatih İlköğretim Okulunun müdürü Şafak Duman, bir süre önce kanser hastalığına yakalandı ve hayatını kaybetti. Duman'ın cenazesi, Pınarlar Köyü Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Vali Cevdet Atay'da vefat eden Fatih İlkokulu Müdürü Merhum Şafak Duman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu. - DÜZCE

Vali Atay'dan Duman ailesine taziye ziyareti
Vali Atay'dan Duman ailesine taziye ziyareti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Fatih, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Atay'dan Duman ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Atay'dan Duman ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
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