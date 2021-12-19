Vali Atay, vatandaşları evinde ziyaret etti - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Köy ve mahallelerde temaslarını sürdüren Düzce Valisi Cevdet Atay, son olarak Çilimli'deki vatandaşları evinde ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Çilimli'ye giden Vali Atay, Çilimli Kaymakamı Nur Yalçınkaya ve Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz ile birlikte ilçede hane ziyaretleri gerçekleştirdi. Hanelere girerek vatandaşlara bir araya gelen Vali Atay, sorunlarını dinledi, çözümü için de ellerinden geldiğince çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Vali Atay'ın köy, mahalle ve hane ziyaretleri önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE