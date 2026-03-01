Vali Aydın Baruş, Şehit Aileleriyle İftar Programında Bir Araya Geldi

Erzurum Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar sofrasında şehitlerin emanetleri olan aileler, kahraman gaziler ve kıymetli evlatlarla yakından ilgilenen Vali Baruş, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti; devletimizin her daim şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olduğunu vurguladı. - ERZURUM