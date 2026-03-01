Vali Aydın Baruş, Şehit Aileleriyle İftar Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Aydın Baruş, Şehit Aileleriyle İftar Programında Bir Araya Geldi

Vali Aydın Baruş, Şehit Aileleriyle İftar Programında Bir Araya Geldi
01.03.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Aydın Baruş ve eşi, EMŞAV tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Vali Baruş, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar sofrasında şehitlerin emanetleri olan aileler, kahraman gaziler ve kıymetli evlatlarla yakından ilgilenen Vali Baruş, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti; devletimizin her daim şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olduğunu vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydın, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aydın Baruş, Şehit Aileleriyle İftar Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 10:04:52. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Aydın Baruş, Şehit Aileleriyle İftar Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.