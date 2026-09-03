Vali Baruş Olur'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Vali Baruş Olur'da İncelemelerde Bulundu

Vali Baruş Olur\'da İncelemelerde Bulundu
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Vali Aydın Baruş, Olur ilçesinde kaymakamlık ve belediyeden brifing aldı, esnafla bir araya geldi, devam eden projeleri yerinde inceledi.

Vali Aydın Baruş, Olur ilçesinde kaymakamlık ve belediyeden brifing aldı, esnafla bir araya geldi, devam eden projeleri yerinde inceledi.

İlçe ziyaretinde Olur Kaymakamı Semanur Kalkan ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş, Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Kaymakam Semanur Kalkan ilçede yürütülen çalışmalar, kamu hizmetleri ve devam eden yatırımlara ilişkin brifing alan Vali Aydın Baruş, ilçenin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı

Vali Aydın Baruş, Olur Belediyesi'ni de ziyaret etti. Belediye Başkanı Vedat Ergün ve belediye personeli tarafından karşılanan Vali Baruş, Başkan Ergün'den belediye tarafından ilçede sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görüşmede, Olur ilçesinin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesine ilişkin konular değerlendirildi.

Vali Aydın Baruş, Olur ilçesinde faaliyet gösteren esnafı da ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. İş yerlerini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve esnafın her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Vali Aydın Baruş, Olur ilçesi ziyareti kapsamında TOKİ konutları ile yapımı devam eden Şehit Abdülkadir Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız ve Erkek Öğrenci Pansiyonlarında incelemelerde bulundu. Toplam 204 öğrenci kapasiteli pansiyonlarda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Baruş, çalışmaların son durumunu yerinde değerlendirdi. 102 kız ve 102 erkek öğrenci kapasitesine sahip pansiyonların, öğrencilerin eğitim hayatlarını daha güvenli ve uygun şartlarda sürdürmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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