Vali Aydın Mudurnu'yu Ziyaret Etti, Tarihi Konakları İnceledi - Son Dakika
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Vali Aydın Mudurnu'yu Ziyaret Etti, Tarihi Konakları İnceledi

Vali Aydın Mudurnu\'yu Ziyaret Etti, Tarihi Konakları İnceledi

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Mudurnu'da tarihi noktalarda incelemelerde bulunarak konakların restorasyonu hakkında bilgiler verdi ve gençlere başarı diledi.

05.12.2024 16:53  Güncelleme: 16:56
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Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Mudurnu'da tarihi noktaları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Aydın, "Hakikaten eşsiz konaklarımız var burada. Bu konakların daha iyi restoresi için neler yapabileceğimizi konuştuk" dedi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın Mudurnu ilçesini ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan program gün boyunca sürdü. İlk olarak Kaymakamlık ziyaretinde bulunan Aydın, sırasıyla; Belediye Başkanlığı ziyareti, Tarihi Arasta Çarşısı ve esnaf ziyareti, Yıldırım Beyazıt Camii ve Hamam ziyareti, Kanuni Sultan Süleyman Camii ziyareti, Mudurnu Adliyesi ziyareti, Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyareti, Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu ziyareti ve Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'ne giderek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerle sohbet eden Aydın, gençlere nasihatlerde bulunarak öğrencilik hayatlarında başarı diledi. Ayrıca ziyaret esnasında Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ilçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu'nun emekleriyle kurulan Akıl Oyunları sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

"Hakikaten eşsiz konaklarımız var burada"

Ziyaret hakkında bilgiler veren Vali Abdulaziz Aydın, "Mudurnu'muz çok tarihi ve güzel bir ilçemiz. İlçemizde kültürel değerlerin başında gelen Yıldırım Beyazıt Camii ve Kanuni Sultan Süleyman Camii'ni ziyaret ettik. Konaklarla alakalı ilçe kaymakamımızdan bilgiler aldık. Hakikaten eşsiz konaklarımız var burada. Bu konakların daha iyi restoresi için neler yapabileceğimizi konuştuk. Gerek kurslarla, sportif faaliyetlerle, okuma salonlarıyla, kafeleriyle yaşayan bir bina haline getirilen ilçemizi ziyaret ettik" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aydın Mudurnu'yu Ziyaret Etti, Tarihi Konakları İnceledi - Son Dakika

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