Vali Aydoğdu'dan Gazetecilere Teşekkür - Son Dakika
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Vali Aydoğdu'dan Gazetecilere Teşekkür

Vali Aydoğdu\'dan Gazetecilere Teşekkür
23.07.2026 12:47
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Erzincan Valisi Aydoğdu, gazetecilerin önemli görevine dikkat çekerek Basın Bayramı'nı kutladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Aydoğdu, mesajında basının toplumsal hafızanın en önemli taşıyıcılarından biri olduğunu ifade ederek, gazeteciliğin büyük özveri ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu vurguladı.

Bilgiye erişimin hızla değiştiği dijital çağda doğru ve güvenilir haberciliğin öneminin daha da arttığına dikkati çeken Aydoğdu, meslek ilkelerine bağlı, tarafsız ve kamu yararını gözeten gazetecilerin toplum adına önemli bir kamu hizmeti yürüttüğünü belirtti.

Aydoğdu, Erzincan basınının kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, basın kuruluşlarının şehrin tanıtımı ve marka değerinin güçlendirilmesinde önemli sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Kentin her köşesinde fedakarca görev yapan basın mensuplarına teşekkür eden Aydoğdu, gazetecilerin vatandaşların beklentilerini ve kamu kurumlarınca yürütülen çalışmaları kamuoyuna ulaştırarak önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Vali Aydoğdu, mesajının sonunda tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aydoğdu'dan Gazetecilere Teşekkür - Son Dakika

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