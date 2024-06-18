Vali Aydoğdu, güvenlik güçlerine bayram ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Vali Aydoğdu, güvenlik güçlerine bayram ziyaretinde bulundu

Vali Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'yla birlikte, görevi başındaki güvenlik güçlerine bayram ziyaretinde bulundular. Erzincan'ın huzuru için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Vali Aydoğdu, güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulundu. Uygulama noktasında polis ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularıyla bir süre sohbet eden, emniyet kemeri, aşırı hız başta olmak üzere trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan Vali Aydoğdu, vatandaşların bayramını kutlayarak, çocuklara hediyeler ve bayram harçlığı verdi. - ERZİNCAN

18.06.2024 11:21
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Vali Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'yla birlikte, görevi başındaki güvenlik güçlerine bayram ziyaretinde bulundular.

Erzincan'ın huzuru için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan ve görevlerinde başarılar dileyen Vali Aydoğdu, güvenlik güçlerine tatlı ikramında bulundu.

Uygulama noktasında polis ekipleri tarafından kontrol amacıyla durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularıyla bir süre sohbet eden, emniyet kemeri, aşırı hız başta olmak üzere trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan Vali Aydoğdu, vatandaşların bayramını kutlayarak, çocuklara hediyeler ve bayram harçlığı verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aydoğdu, güvenlik güçlerine bayram ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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