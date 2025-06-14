Vali Aydoğdu: "Jandarma Teşkilatımız, 186 yıldır milletimizin emrinde, devletimizin hizmetindedir"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, "Jandarma Teşkilatımız, 186 yıldır milletimizin emrinde, devletimizin hizmetindedir" dedi.

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Devlet olmanın şuurunu taşıyan her millet, huzurunu ve güvenliğini temin eden kahramanlarına minnettardır. Hamdolsun, biz böyle bir milletiz. Aziz milletimiz, vatanımıza yönelen her tehdide karşı sıra dağlar gibi durmuş bir millettir. İşte bu yüksek şuurun sahadaki en müşahhas tezahürlerinden biri de 186 yıllık onurlu mazisiyle Jandarma Teşkilatımızdır.

Jandarma Teşkilatımız, 186 yıldır milletimizin emrinde, devletimizin hizmetindedir. Vatanımızın her karış toprağında, en ücra mezrasında, en yüksek dağında, gece gündüz demeden, kar kış demeden görev yapan kahramanlarımız; birliğimizin, dirliğimizin ve istiklalimizin de teminatıdır.

Jandarma; gerektiğinde bir anne şefkatiyle vatandaşının yanında, gerektiğinde demir gibi bir iradeyle her türlü tehdidin karşısındadır. Milletin derdiyle dertlenmiş; mazluma umut, zalime korku olmuştur.

Suça ve suçluya karşı verdiği amansız mücadelede huzurun teminatı olan Jandarma; aynı zamanda afetlerde, salgınlarda, sosyal desteklerde de milletimizin her daim yanında olmuştur.

Biz, bu toprakları bize vatan kılan ecdadımıza layık olmak için, milletimizin her bir ferdinin huzuru, güveni ve esenliği için gece gündüz çalışan Jandarma Teşkilatımızla iftihar ediyoruz.

Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, her bir kahramanımıza muvaffakiyetler diliyorum." - ERZİNCAN