Vali Aydoğdu'nun Sosyal Medya Başarısı - Son Dakika
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Vali Aydoğdu'nun Sosyal Medya Başarısı

Vali Aydoğdu\'nun Sosyal Medya Başarısı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medyada 14 ayda 137 bin takipçi kazandı ve 279 milyon lira tanıtım yaptı.

22.10.2024 10:53
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Valiler Kararnamesi ile 2023 yılının Ağustos ayında Erzincan Valiliği görevine atanan Hamza Aydoğdu, Erzincan'da görev yaptığı 14 ay içerisinde sosyal medyada takipçi sayısını 137 bin artırdı.

Erzincan Valiliği görevine atandığında sosyal medyada 3 bin 30 gönderisi, 208 bin takipçisi olan Vali Aydoğdu, 14 ayda gönderi sayısını 3 bin 727'ye, takipçi sayısını ise 345 bine çıkardı. Sosyal medya hesabında genellikle Erzincan'a yapılan hizmetleri, gerçekleştirilen projeleri ve vatandaşlarla bir araya geldiği anları paylaşan Vali Aydoğdu, her gün binlerce beğeni ve yorum alıyor. Sosyal medya kullanıcıları Vali Aydoğdu'ya yorumlarda methiyeler diziyor.

3 milyon 300 bin izlenme aldı!

Yaptığı çalışmaları aktif olarak sosyal medya hesaplarından paylaşan Hamza Aydoğdu, Erzincanlılar başta olmak üzere binlerce kişinin beğenisini kazandı. Aydoğdu'nun özellikle minik Elif'i makamında misafir ettiği paylaşım 3 milyon 300 bin izlenme ile 'Efsane Vali' olarak tanınan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracını kullandığı video ise 2 milyon 700 bin izlenme ile rekor kırdı. Genç, yaşlı her yaştan vatandaşla sık sık bir araya gelen Aydoğdu'nun özellikle gençlere olan samimi tavrı ve sıcak sohbeti de sosyal medyada en çok izlenilen ve beğenilen videolar arasında yer aldı.

Erzincan'a 279 milyon lira harcamaya eş değer tanıtım gerçekleştirdi!

Öte yandan Vali Aydoğdu, 1 yıl içerisinde yaptığı paylaşımlarla Erzincan'ın tanıtımına önemli bir katkı sağladı. Bu kapsamda Erzincan Valiliği ve Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun yer aldığı haberler, milyonlarca kişiye ulaşırken, şehrin tanıtımı için tek kuruş harcamadan yaklaşık olarak 279 milyon lira harcamaya eş değer bir tanıtım gerçekleştirildi.

18 Ağustos 2023-18 Ağustos 2024 medya analiz raporuna göre, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun göreve başladığı andan itibaren 32 bin 708 haber ile ülke gündeminde yer aldığı bilgilerine ulaşılırken, bu haberler 421 milyon 357 bin 498 kişiye erişim sağladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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