Vali Aydoğdu, Öğrencilerle Bilek Güreşi Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Vali Aydoğdu, Öğrencilerle Bilek Güreşi Yaptı

28.05.2025 23:30
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Erzincan'da 'Değer Erzincan' projesi kapsamında Vali Hamza Aydoğdu, spor eğitimi alan öğrencilerle bilek güreşi yaptı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, genç sporcularla keyifli anlar yaşandı.

Valiyle öğrencilerin bilek güreşi renkli görüntüler oluşturdu

ERZİNCAN - Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile "Değer Erzincan" projesi kapsamında spor eğitimi alan öğrencilerin bilek güreşi yüzlerde tebessüm oluştururken renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan'da "Değer Erzincan" projesiyle Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde spor kulüpleri açıldı. Erzincan'da, kamuya ait kullanılmayan binaların tadilatıyla hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezi ile Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde birçok branşın yer alacağı spor salonları açıldı. Kentte Valilik koordinesinde hayata geçirilen "Değer Erzincan" projesiyle oluşturulan binalarda çeşitli branşlarda sporcu yetiştirilebilecek.

Otlukbeli ile Çayırlı Değer Erzincan Spor kulüplerinin açılışlarına katılan Vali Hamza Aydoğdu, genç sporcularla bilek güreşi tuttu.

Öğrencilerle Vali Aydoğdu'nun bilek güreşi yüzlerde tebessüm oluşturdu. Vali Aydoğdu bazı öğrencileri bilek güreşinde yenerken bazılarına da yenildi. Vali ile öğrencilerin bilek güreşi renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Hamza Aydoğdu yaptığı konuşmasında, "İnşallah buradan Türkiye ve dünya genelinde televizyonda sizleri al bayrağımızı dalgalandırırken görmek bize nasip olur." dedi.

Açılışlara, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, Çayırlı Kaymakamı İsmail Battal, Çayırlı Belediye Başkanı Oktay Efe, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: İHA

Hamza Aydoğdu, Erzincan, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aydoğdu, Öğrencilerle Bilek Güreşi Yaptı - Son Dakika

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