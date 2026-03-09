Vali Aydoğdu şehit aileleriyle iftar yaptı - Son Dakika
Vali Aydoğdu şehit aileleriyle iftar yaptı

09.03.2026 09:27
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ramazan ayı dolayısıyla şehit ailelerini iftar sofrasında ağırladı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Aydoğdu, gün içinde evlerinde ziyaret ettiği şehitlerin ailelerini Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte paylaşmak amacıyla Valilik Konutu'nda misafir etti.

Şehit aileleriyle birlikte iftar yapan Aydoğdu, ailelerle bir süre sohbet ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Vali Aydoğdu, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği uğruna seve seve canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin emanetleri bizim en kıymetlilerimizdir. Şehit ailelerimizle aynı sofrada buluşmak, gönül birliği yapmak bizler için büyük bir onurdur." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hamza Aydoğdu, İftar, Yerel, Son Dakika

