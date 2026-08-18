Vali Aydoğdu, Yatırımları Değerlendirdi - Son Dakika
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Vali Aydoğdu, Yatırımları Değerlendirdi

Vali Aydoğdu, Yatırımları Değerlendirdi
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Erzincan'da Vali Aydoğdu başkanlığında İl Özel İdaresi'nin çalışmaları değerlendirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, İl Özel İdaresinin çalışmaları ve devam eden yatırımların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, genel sekreter yardımcıları ile özel idare şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen faaliyetler ve sahadaki çalışmalar hakkında Vali Aydoğdu'ya bilgi verildi.

Aydoğdu, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi, vatandaşların taleplerine hızlı, verimli ve güler yüzlü şekilde karşılık verilmesi gerektiğini belirtti.

Devam eden inşaat ve yatırım projelerinin titizlikle takip edilmesini isteyen Aydoğdu, çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması talimatını verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aydoğdu, Yatırımları Değerlendirdi - Son Dakika

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