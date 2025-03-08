Vali Aygöl, Emniyet Personeliyle İftarda Buluştu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, polisevinde düzenlenen iftar programında Bilecik Emniyet Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.
Programda güvenlik güçleriyle samimi bir atmosferde sohbet eden Aygöl, emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için gösterdiği özverili çalışmaları takdir etti. Vali Aygöl, "Sizlerin fedakarlıkları sayesinde Bilecik, güvenli ve huzurlu bir kent olmaya devam ediyor" dedi.
İftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi. Vali Aygöl, program sonunda emniyet müdürlüğü personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK
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