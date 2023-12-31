 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Vali Aygöl, Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Aygöl, Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nu ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, BİL-EN Programı kapsamında Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilere akıllı telefon kullanımında dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Vali Aygöl, okul kütüphanesinde öğrencilerle birlikte kitap okudu ve öğretmenlerle buluştu. Ziyaret sırasında dikkatini çeken bir detay ise okul girişinde yer alan 'Sahip Siz Manav' bölümü oldu.

Vali Aygöl, Murat Hüdavendigar Ortaokulu\'nu ziyaret etti
31.12.2023 - 11:54,
Abone Ol

Bilecik'te BİL-EN Programı'nın yürürlüğe girmesiyle okulu ziyaret ederek başlayan Vali Şefik Aygöl'ün bu kez durağı Murat Hüdavendigar Ortaokulu olurken, akıllı telefon kullanımında öğrencilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Murat Hüdavendigar Ortaokulu 8'inci sınıfları LGS öncesi hazırlıklarına dair kendileriyle bir süre sohbet eden Vali Şefik Aygöl, özellikle akıllı telefon kullanımında öğrencilerin dikkatli olması gerektiğini, süre konusunda aşırı telefon kullanımının olumsuz etkileri olabileceğini belirtti. Okul kütüphanesinde öğrencilerin okuma saatine de katılan Vali Aygöl, birlikte kitap okuduktan sonra öğretmenler ile buluştu. Öğretmenler odasında gerçekleşen buluşmada BİL-EN Programı'nın en önemli hedeflerinden biri öğretmenlerin mutluluğu olduğunu ifade eden Vali Aygöl, kendilerine daima destek vereceklerini söyledi.

Vali Aygöl'ün Murat Hüdavendigar Ortaokulu ziyaretinde dikkatini çeken bir diğer detay ise; okul girişinde yer alan 'Sahip Siz Manav' bölümüydü. Okul Müdürü Murat Aydoğan, Vali Aygöl'e uygulamaya dair bilgi vererek, "Bu bölümde yer alan meyveleri almak isteyen öğrenciler herhangi bir satıcı olmadan ücretini oradaki kasaya bırakıyorlar. Böylece öğrencileri meyve tüketimine yönlendirmeyi ve onları doğru davranışlar sergilemeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Vali Aygöl ise okuldan ayrılmadan önce teneffüse çıkan öğrencilerle okul bahçesinde voleybol oynadı ve kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik, LGS, Eğitim, Yerel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Aygöl, Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 13:14:20. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Aygöl, Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement