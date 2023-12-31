Vali Aygöl, Murat Hüdavendigar Ortaokulu\'nu ziyaret etti

Bilecik'te BİL-EN Programı'nın yürürlüğe girmesiyle okulu ziyaret ederek başlayan Vali Şefik Aygöl'ün bu kez durağı Murat Hüdavendigar Ortaokulu olurken, akıllı telefon kullanımında öğrencilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Murat Hüdavendigar Ortaokulu 8'inci sınıfları LGS öncesi hazırlıklarına dair kendileriyle bir süre sohbet eden Vali Şefik Aygöl, özellikle akıllı telefon kullanımında öğrencilerin dikkatli olması gerektiğini, süre konusunda aşırı telefon kullanımının olumsuz etkileri olabileceğini belirtti. Okul kütüphanesinde öğrencilerin okuma saatine de katılan Vali Aygöl, birlikte kitap okuduktan sonra öğretmenler ile buluştu. Öğretmenler odasında gerçekleşen buluşmada BİL-EN Programı'nın en önemli hedeflerinden biri öğretmenlerin mutluluğu olduğunu ifade eden Vali Aygöl, kendilerine daima destek vereceklerini söyledi.

Vali Aygöl'ün Murat Hüdavendigar Ortaokulu ziyaretinde dikkatini çeken bir diğer detay ise; okul girişinde yer alan 'Sahip Siz Manav' bölümüydü. Okul Müdürü Murat Aydoğan, Vali Aygöl'e uygulamaya dair bilgi vererek, "Bu bölümde yer alan meyveleri almak isteyen öğrenciler herhangi bir satıcı olmadan ücretini oradaki kasaya bırakıyorlar. Böylece öğrencileri meyve tüketimine yönlendirmeyi ve onları doğru davranışlar sergilemeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Vali Aygöl ise okuldan ayrılmadan önce teneffüse çıkan öğrencilerle okul bahçesinde voleybol oynadı ve kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK