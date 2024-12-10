Vali Aygöl, Öğrencilerle Voleybol Oynadı

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmangazi Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle birlikte önce kitap okudu, daha sonrasında ise voleybol oynadı.

Bilecik'te yabancı dil eğitiminin en kapsamlı okulu olan ve 14 saat İngilizce ile 2 saat Almanca dersinin verildiği Osmangazi Ortaokulu'nda öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelen Vali Aygöl, incelemelerde bulunarak fikir alışverişi gerçekleştirdi. Ayrıca, Vali Aygöl'ün öğrencilerle voleybol oynadığı anlar renkli görüntülere sahne oldu. - BİLECİK