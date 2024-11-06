Vali Aygöl, Okluca Köyü’ne Ziyaret - Son Dakika
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Vali Aygöl, Okluca Köyü’ne Ziyaret

Vali Aygöl, Okluca Köyü’ne Ziyaret

Bilecik Valisi Aygöl, Okluca Köyü'nde altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı ve köylülerle buluştu.

06.11.2024 10:39
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, merkeze bağlı Okluca Köyü'nü ziyaret ederek köy sakinleri ile bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Okluca Köyü'nde İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ardından köylülerle bir araya gelen Vali Aygöl, köylerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı. Aygöl, "Bilecikli hemşerilerimin çayı sıcak, gönlü geniş ve muhabbeti güzeldir. Yollar bitümlü sıcak karışım ile asfaltlanmış, su depoları ve hatları yenilenmiş. Hemşerilerimizin keyfi yerinde olunca bizler de daha mutlu oluyoruz ve çalışma azmimiz artıyor" dedi.

Oklucalı vatandaşlar, yolların asfaltlanması, su hatlarının yenilenmesi ve çeşitli altyapı iyileştirmelerinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirirken, köylerinde böylesine kapsamlı bir çalışmanın yapılmasından dolayı minnettar olduklarını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Aygöl, Okluca Köyü’ne Ziyaret - Son Dakika

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