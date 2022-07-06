Vali Ayhan kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Ayhan kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi

06.07.2022 13:03
Vali Ayhan kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, merkez ve kırsal demeksizin vatandaşlarla bir araya gelerek, benzer buluşmalarına devam edeceğini söyledi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, merkez ve kırsal demeksizin vatandaşlarla bir araya gelerek, benzer buluşmalarına devam edeceğini söyledi.

Vali Ayhan, Haliliye Kaymakamı Metin Esen ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte Haliliye ilçesine bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Ayhan, ilk olarak il merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Boydere kırsal mahallesine geçerek burada vatandaşlarla bir araya geldi ve talepleri dinledi. Ardından Kısas mahallesine geçen Vali Ayhan, burada muhtar evinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlk kırsal ziyaretini Haliliye'ye bağlı mahallelerde gerçekleştirdiğini aktaran Vali Ayhan, merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın tüm hemşehrilerini önemsediklerini belirterek, herkesi kucaklayan, kuşatan, kaynaşma ve dayanışma içerisinde istişareye de önem veren bir anlayış içerisinde hareket ettiklerini belirtti.

Temaslarında Kıbrıs Gazilerine hediyelerini veren Vali Ayhan, programına Cemevi ziyaretiyle devam etti. Burada semah eğitimi alan çocuklarla buluşan Vali Ayhan, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kısas Kütüphanesi ve Kısas Kültürünü Yaşatma Derneğini de gezen Vali Ayhan, daha sonra Aile Sağlığı Merkezi'ne geçerek buradaki sağlık personeline başarılar diledi. Kısas gezisinin devamında esnaf ziyareti de gerçekleştiren Vali Ayhan, daha sonra halk ozanı Aşık Celali'ye hane ziyareti gerçekleştirerek, Kısas'ın geleneklerine bağlı zengin bir kültürel yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Yoğun programına; Emirler ve Mutluca mahallelerini de ekleyen Vali Ayhan, buralarda vatandaşlarla bir araya gelerek, talep ve önerileri dinledi. Şanlıurfa'daki birlik ve beraberliğin şehrin her bir köşesine yansıdığını söyleyen Vali Ayhan'ın son programı olan Havşanlı ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eşlik etti.

Son olarak Şanlıurfa'yı karış karış gezerek, vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerinin altını çizen Vali Ayhan, gayelerinin problemleri yerinde çözmek olduğunu söyledi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Mehmet Canpolat, Salih Ayhan, Metin Esen, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Ayhan kırsaldaki vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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