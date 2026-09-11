Vali Baruş, Aziziye Belediyesini ziyaret ederek çalışmaları inceledi

Vali Aydın Baruş, Aziziye ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Aziziye Belediyesini ziyaret etti.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar tarafından karşılanan Vali Aydın Baruş'a, ilçede yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve belediyenin hizmet faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Vali Aydın Baruş, ilçenin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.