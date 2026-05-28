Vali Baruş, Jandarma Personelini Ziyaret Etti

28.05.2026 17:36
Erzurum Valisi Aydın Baruş, Şenkaya'daki jandarma karakollarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Şenkaya ilçesi Karıncadüzü ve Akşar Jandarma Karakol Komutanlıklarını ziyaret ederek görev başındaki jandarma personeliyle bir araya geldi.

Ziyarette, Şenkaya Kaymakamlığına vekalet eden Narman Kaymakamı Erkan Adıbelli ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu da hazır bulundu. Jandarma personelinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Baruş, kahraman Mehmetçiklerle sohbet ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Jandarma personeline hitaben kısa bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, "Vatanımızın huzuru, milletimizin güvenliği için büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yaptığınızı görmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Bayram günlerinde dahi memleketinizden, ailelerinizden ve sevdiklerinizden ayrı kalarak bu kutsal görevi yerine getirmeniz her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

Erzurum'un en uç noktalarında, en zorlu şartlarda vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan jandarma personeline teşekkür eden Vali Baruş, "Gösterdiğiniz fedakarlık, azim ve gayret dolayısıyla her birinize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah emeklerinizi zayi etmesin" dedi.

Vali Baruş, konuşmasının sonunda tüm personelin ailelerine selamlarını ileterek mübarek Kurban Bayramlarını tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

