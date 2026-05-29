Vali Baruş\'tan gazilere bayram ziyareti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki kahraman gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, bayram programı kapsamında vatan savunmasında canlarını siper eden kahraman gaziler Muharrem Yırık ve Mehmet Korkmaz'ı ikametlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde duygusal anlar yaşanırken, Vali Baruş gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenerek tek tek sohbet etti.

Kahraman gazilerin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Vali Baruş, kendilerine sağlık, huzur ve afiyet temennisinde bulundu. Devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurgulayan Baruş, vatanın bağımsızlığı için ödenen bedellerin asla unutulmayacağını ifade etti. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren gazi aileleri ise Vali Baruş'a teşekkürlerini iletti.

Vali Aydın Baruş'un bayram ziyareti programına askeri ve mülki erkan da eşlik etti. - ERZURUM